Zielinski resta il primo obiettivo, ma la Lazio sonda anche due alternative

La prima alternativa a Piotr Zielinski, in casa Lazio, risponde al nome di Joey Veerman.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima alternativa a Piotr Zielinski, in casa Lazio, risponde al nome di Joey Veerman. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista olandese piace ormai da settimane alla società biancoceleste. Il PSV lo valuta una ventina di milioni di euro e dietro il polacco del Napoli il classe 1998 precede sicuramente Gedson Fernandes del Besiktas.

Per la regia occhio a Paredes

Non solo il dopo-Milinkovic Savic, a centrocampo la Lazio continua a cercare anche un nuovo regista. In alternativa ai soliti Samuel Ricci del Torino e Lucas Torreira del Galatasaray, il quotidiano oggi fa il nome di Leandro Paredes. L'argentino ex Juventus è a un passo proprio dal Gala per 6 milioni, ma manca ancora il suo via libera definitivo. In caso di fumata bianca, Lotito proverà ad affondare su Torreira, mentre dietro a un'eventuale fumata nera ci potrebbe essere proprio la società capitolina.