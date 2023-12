Zielinski, rinnovo in alto mare: due club italiani in agguato

Il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 della nazionale polacca, con il Napoli, sarebbe ancora in alto mare

Il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 della nazionale polacca, con il Napoli, sarebbe ancora in alto mare: come riportato da "Il Mattino", il giocatore ed il club partenopeo avrebbero avuto soltanto colloqui telefonici poco chiarificatori, ma nessun incontro faccia a faccia per trattare il rinnovo in maniera concreta.

Il Napoli vorrebbe aspettare fino a fine stagione per rinnovare il contratto di Zielinski, in scadenza a giugno, ma è chiaro che Juve ed Inter, club molto interessati al polacco, potrebbero fare una mossa per ingaggiarlo a parametro zero a partire da febbraio.