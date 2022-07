Zielinski, serve un ultimo rilancio del West Ham: Giuntoli ha già il sostituto

A quel punto il ds Giuntoli potrebbe stringere per Lo Celso che il Tottenham cede in prestito con diritto di riscatto

Il Napoli si aspetta un nuovo rilancio dal West Ham per Zielinski, scrive quest'oggi Repubblica raccontando che servono 40 milioni (anche con bonus) per lasciar partire il polacco, inizialmente non molto propenso ad accettare la corte degli Hammers: "Servirebbe un maxi ingaggio (6 milioni) per risolvere l’impasse e chiudere l’affare. A quel punto il ds Giuntoli potrebbe stringere per Lo Celso che il Tottenham cede in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula utilizzata dal Villarreal a gennaio".