Zielinski sta benissimo al Napoli, ma per il futuro è tutto fermo: le ultime

Quale futuro per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno 2024? Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno 2024? Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tutto fermo, invece, sul fronte Zielinski. Al momento, però, regna il silenzio: non si parla di rinnovo e neanche di un addio. Soprattutto perché lui in azzurro è felice, sta benissimo: l’idea è attendere che la stagione tramonti e poi si vedrà. Con serenità"