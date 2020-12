Zielinski trattato da top player: Gattuso s'è speso per il rinnovo, il Liverpool l'ha tentato

E' Piotr Zielinski l'uomo-chiave del Napoli in questo periodo. La sua posizione in campo determina molto nelle partite e questo Rino Gattuso già lo sapeva, tant'è che si è speso in prima persona per il rinnovo, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso ha spinto per il rinnovo del suo contratto in estate, il Napoli l’ha trattato da top player con un ingaggio da circa 4 milioni. Del resto le sirene del mercato non sono mai mancate, Klopp ha più volte tentato di portarlo al Liverpool".