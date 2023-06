Zielinski vuole restare: spunta la confessione fatta agli amici

Sarà stato anche il meno sgargiante, ma Piotr Zielinski resta comunque uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli

Sarà stato anche il meno sgargiante, ma Piotr Zielinski resta comunque uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Il centrocampista polacco non si vede nemmeno lontano dal Vesuvio, il legame con la terra partenopea è speciale e noto da tempo. Tant'è che dopo il messaggio social pubblicato per ringraziare il popolo napoletano per il murale dedicatogli a Quarto, durante la festa organizzata il giocatore ha confessato ai suoi amici di voler rimanere con il club azzurro - si legge su Il Mattino.