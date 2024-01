Zirkzee idea per il dopo Osimhen, ma ci pensa anche il Milan

Prosegue il casting difensore per il Milan, ma intanto i rossoneri - come riporta la redazione di Sky Sport - pensano anche all’attacco del futuro

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Prosegue il casting difensore per il Milan, ma intanto i rossoneri - come riporta la redazione di Sky Sport - pensano anche all’attacco del futuro e un profilo che piace molto è quello di Zirkzee ora al Bologna: il giocatore olandese di 22 anni ha una clausola da 40 milioni che potrebbe abbassarsi se venisse inserito nell’affare il cartellino di Saelemaekers (ha diritto di riscatto fissato a 12 milioni). Sarebbe il profilo giusto che per l’ingaggio più contenuto rispetto ad altri. Ma il calciatore piace da tempo anche al Napoli come erede di Osimhen.