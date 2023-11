11 ko di fila per l'Union, ma i tifosi stanno ancora con Fischer: "E' l'artefice del miracolo"

Non viene messo in discussione dall'Union Berlino. Né dal club, che gli ha confermato la fiducia anche dopo l'eliminazione dalla DFB Pokal, né dai tifosi.

La Germania è un altro mondo, dal punto di vista sportivo. E così capita che, nonostante undici sconfitte consecutive, Urs Fischer non viene messo in discussione dall'Union Berlino. Né dal club, che gli ha confermato la fiducia anche dopo l'eliminazione dalla DFB Pokal, né dai tifosi. In un video pubblicato da Sky Sport emerge la voce dei tifosi, che sono ancora dalla parte del tecnico: "E' l'artefice del miracolo dell'anno scorso", dicono i supporters in coro.