Ufficiale Ajax-Inter, le formazioni: Pio Esposito titolare! Confermato Sommer

Centonove giorni la finale di Monaco di Baviera, l’Inter torna a scendere in campo in Champions League. I nerazzurri lo faranno alle 21 alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, in casa dell’Ajax. L’obiettivo, ça va sans dire, è tornare alla vittoria: non solo per ripartire dopo il clamoroso 5-0 incassato dal PSG lo scorso 31 maggio, ma soprattutto per mettersi alle spalle i due ko in campionato con Udinese e Juventus, mentre i lancieri vengono dal successo per 3-1 sul PEC Zwolle in Eredivisie. Arbitro Michael Oliver, di seguito le formazioni ufficiali.

John Heitinga fa un solo cambio rispetto all’ultima di campionato: in attacco fuori Berghuis, c’è Edvardsen.

Cristian Chivu sceglie ancora Yann Sommer, come anticipato alla vigilia. In attacco c’è Francesco Pio Esposito, all’esordio in Champions League dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram: solo panchina per Lautaro. Torna Dimarco dal 1’, a centrocampo il terzetto tipo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Confermato Bastoni in difesa, con De Vrij che prende il posto di Acerbi.

Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.