Al-Khelaïfi sbotta su Luis Enrique: "Ma che domanda è?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sogno è sfumato per l'ennesima volta, quasi sul più bello. Per il Paris Saint-Germain la Champions League resta una chimera e sono in tanti a chiedersi se anche Luis Enrique farà la fine dei suoi predecessori, esonerati per aver mancato l'obiettivo più importante.

A spezzare una lancia in favore della continuità del tecnico asturiano ci ha però pensato il presidente Nasser Al-Khelaïfi, che al termine della partita contro il Borussia Dortmund ha risposto seccamente a chi gli chiedeva del futuro dell'ex CT della Spagna: "Ma che domanda è questa? Capisci qualcosa di calcio?".