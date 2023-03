Altra defezione per l'Eintracht a Napoli? Ko in allenamento: Glasner rischia di perdere un big

Come riportato da Hessenschau, oggi Jesper Lindstrom ha abbandonato anzitempo l'allenamento a causa di uno scontro di gioco con Smolcic.

Kolo Muani non ci sarà per squalifica e all'Eintracht Francoforte potrebbe aggiungersi un'altra defezione in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Come riportato da Hessenschau, oggi Jesper Lindstrom ha abbandonato anzitempo l'allenamento a causa di uno scontro di gioco con Smolcic. E, a questo punto, il trequartista potrebbe saltare le prossime gare. Chiaramente l'entità dell'infortunio è da valutare nei prossimi giorni.