Ambrosini incredulo: "Cerco di realizzare quello che è successo a Madrid, ma non si può spiegare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, opinionista di 'Prime Video', prima dell'inizio dei tempi supplementari di Real Madrid-Manchester City ha così commentato il finale dei tempi regolamentari, con la squadra di Ancelotti che ha ribaltato il risultato nel recupero: "Sto cercando di realizzare quello che è successo ma non si può spiegare... Se col PSG c'era una inerzia cambiata, qui sembrava non ci potessero essere possibilità di cambiamento. La partita non ti portava minimamente ai supplementari".