Anche il Barcellona anticipa in Liga: Xavi fa riposare Lewandowski, le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le scelte di formazione di Barcellona e Maiorca per la sfida delle ore 21 all'Estadio Olímpico, valida per il 28° turno de LaLiga.

TuttoNapoli.net

Sono ufficiali le scelte di formazione di Barcellona e Maiorca per la sfida delle ore 21 all'Estadio Olímpico, valida per il 28° turno de LaLiga. Questi i due undici in campo:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, Raphinha; Yamal, Guiu, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

Maiorca (5-3-2): Rajkovic; Gonzalez Apud, Nastasic, Raillo, Copete, Lato; Darder, Samu Costa, Morlanes; Larin, Muriqi. Allenatore: Aguirre.