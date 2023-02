Al 65' il Napoli raddoppia con Di Lorenzo!

Al 65' il Napoli raddoppia con Di Lorenzo! Zielinski imbuca per Kvaratskhelia, che ricama col tacco per Di Lorenzo: sinistro dal limite chirurgico, all'angolino, Trapp non ci arriva ed è 2-0 Napoli!