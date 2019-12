Barça, dilemma Ter Stegen: si valuta l'operazione chirurgica

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Tiene banco nel Barcellona il dilemma Ter Stegen. Da tempo l'estremo difensore blaugrana soffre di una tendinopatia al ginocchio destro. Il club ha annunciato che nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a una ulteriore serie di esami e terapie intensive e quindi sarà assente nelle partite contro l'Espanyol e nella semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Atletico Madrid il 9 gennaio. Non è la prima volta che Ter Stegen è costretto a fermarsi, dato che il dolore si riacutizza periodicamente. Per risolvere il problema si dovrebbe ricorrere a un intervento chirurgico, come lo stesso club auspica, ma il portiere non vuol saperne, perchè il recupero sarebbe troppo lento e lui sarebbe oltre che fuori squadra in una fase decisiva della stagione, anche fuori dagli Europei. Ter Stegen infatti è in lizza con Neuer per il ruolo di titolare della nazionale tedesca e un'operazione adesso lo taglierebbe fuori. L'ipotesi che si fa strada è quella di cercare una terapia che consenta al giocatore di far fronte al resto della stagione e poi, dopo gli Europei, ricorrere alla sala operatoria. Ma se la Germania arrivasse in finale, il 12 luglio, i tempi dell'intervento e del successivo recupero si allungherebbero però fin quasi a fine 2020. (ANSA).