Barça nel caos: si è scoperto che Junior si era infortunato coi go-kart, ma il club lo vietava

Non è un bel momento per il Barcellona. Polemiche interne, tanti infortuni ma anche calciatori che, a quanto pare, non rispettano le regole. L'ultimo è stato Junior Firpo. Il Mundo Deportivo racconta che il terzino, che aveva sostituito l'indisponibile Jordi Alba con Eibar e Napoli, aveva la mano fasciata perché si era infortunato in una gara di go-kart. Strano ma vero, è così. Una notizia che sta facendo il giro della Spagna perché il club ha sempre vietato ai giocatori di guidare i go-kart, considerati pericolosi. Ma era accaduto già nel 2018 con Semedo e anche Luis Enrique, in passato, lo aveva consentito.