Barcellona, Araujo avverte il Napoli: "Voglio vincere la Champions League"

Ronald Araujo è uno dei pilastri del Barcellona e Joan Laporta lo ha ribadito ieri pomeriggio, alla presentazione del docufilm sulla vita del difensore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ronald Araujo è uno dei pilastri del Barcellona e Joan Laporta lo ha ribadito ieri pomeriggio, alla presentazione del docufilm sulla vita del difensore: "Rinnovo? Fosse per me, resterebbe per tutta la vita", ha affermato il presidente blaugrana. Araujo, nelle ultime settimane, è stato sotto i riflettori per l'interesse di alcuni club importanti, soprattutto il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Poco più di 15 giorni fa, i suoi agenti si sono incontrati con Deco per chiarire la situazione.

Laporta ha sottolineato anche il carattere e la personalità del difensore. "Per noi è un grande orgoglio che tu difenda questi colori in questo modo. Questo documentario mostra che persona grande e straordinaria sei. Sei uno dei migliori difensori centrali del mondo, la personificazione di ciò che vogliamo in un giocatore: un combattente, una persona capace di superare gli ostacoli, perché quello che non dobbiamo mai fare è arrenderci. E questo è anche un messaggio per tutti i nostri tifosi: lotteremo sempre per vincere, fino a quando non potremo più respirare". "Araujo orígens", questo il titolo del documentario, mostra il lato più personale del giocatore. Quaranta minuti che raccontano la vita dell'uruguaiano fin dall'infanzia, dalle origini appunto: una famiglia molto umile, dove "non mancava un piatto per mangiare ma c'era appena il necessario. Mia madre a volte andava a letto senza mangiare per non farci mancare nulla. Vivevamo in una casa molto piccola".

All'evento hanno partecipato anche Xavi, Deco, Joao Félix, Raphinha e Joao Cancelo, oltre a diversi membri del consiglio direttivo. Sarà il primo contenuto disponibile su Barça One, la nuova piattaforma streaming gratuita con tutti i contenuti sul Barcellona. Dopo la proiezione, Araujo ha confidato i suoi sogni: "Avere la salute e la possibilità di vincere la Champions League. Abbiamo iniziato la stagione con quattro titoli a disposizione e ce ne sono ancora due molto importanti. Dobbiamo andare passo dopo passo. Conosciamo la responsabilità che avremo nella partita contro il Napoli e daremo il massimo; giochiamo in casa, con la nostra gente. Vincere la Champions League sarebbe un sogno, un obiettivo".