Barcellona, Cancelo preoccupa Xavi: rischia di saltare il Napoli

Problemi per il Barcellona: infortunio per Joao Cancelo nell'ultima di campionato contro il Las Palmas

Problemi per il Barcellona: infortunio per Joao Cancelo nell'ultima di campionato contro il Las Palmas. Il terzino destro ex Manchester City, in seguito a uno scontro di gioco con Perrone, si è accasciato a terra toccandosi la zona dietro al ginocchio sinistro. I sanitari blaugrana hanno provato a rimandarlo in campo, vedendo che non c'erano problemi che gli impedissero di tentare un recupero lampo, ma il portoghese ha alzato bandiera bianca.

Cancelo ha subito fatto cenno che non riusciva a continuare e Xavi ha richiamato Christensen che è entrato al suo posto. Il 21 febbraio ci sarà il match al Maradona contro il Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ed è difficile ipotizzare che il suo infortunio sia così grave da tenerlo lontano dal campo per oltre un mese e mezzo, ma eventuali esami per avere degli aggiornamenti saranno effettuati solamente in seguito.