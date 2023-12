Barcellona, grana Lewandowski. Xavi fuoriso col polacco: gli ha chiesto di "correre per una volta"

L'ex centrocampista avrebbe detto frasi come "Voglio corriate come maiali", prima di attaccare apertamente un intoccabile come Robert Lewandowski.

Dopo il titolo conquistato nella passata stagione, il Barcellona non sta vivendo un periodo facile. La squadra di Xavi ha già sette punti di distacco dal Real Madrid in classifica e soprattutto non riesce a trovare una continuità di risultati e prestazioni. Le ultime partite, tra Champions League e campionato, sono state preoccupanti e soprattutto l'ultima - quella contro l'Almeria, vinta 3-2 - sembra aver lasciato qualche strascico.

Come riporta Mundo Deportivo, lo sfogo del tecnico nel post-partita non sarebbe stato un caso isolato. Tutt'altro: Xavi si sarebbe molto arrabbiato con i giocatori negli spogliatoi dopo il primo tempo, chiuso sul punteggio di 1-1 (a Raphinha ha risposto Leo Baptistao). Lì, l'ex centrocampista avrebbe detto frasi come "Voglio corriate come maiali", prima di attaccare apertamente un intoccabile come Robert Lewandowski.

L'attaccante polacco ha segnato finora solo 9 reti in tutte le competizioni e ne LaLiga ha trovato il gol solo in una delle ultime 5 partite. Un momento delicato, acuito dalle parole di Xavi, che avrebbe chiesto "di iniziare a correre, per una volta". Un momento di tensione che conferma le voci diffuse negli scorsi giorni: il clima non è proprio sereno e la posizione del tecnico non sembra essere più così salda