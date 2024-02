Barcellona, Gündoğan: "In Champions ci sono squadre più forti, ma se arriviamo ai quarti..."

Intervistato dal quotidiano La Vanguardia, il centrocampista del Barcellona ha parlato del match di domani sera contro il Napoli

Intervistato dal quotidiano La Vanguardia, il centrocampista del Barcellona İlkay Gündoğan ha parlato del match di domani sera contro il Napoli valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il calciatore inizia però la chiacchierata soffermandosi sul suo allenatore Xavi: "Vorrei aver potuto fare qualcosa di più per lui, ho questa sensazione. È stato fondamentale per me venire e gli sono molto grato. Rispetto la sua decisione, merita molto merito. Pensa alla famiglia, ai giocatori e al club che ha davanti. Xavi ama il Barça...".

Parlando della competizione internazionale, il giocatore tedesco ex City ha parlato con franchezza: "Sono sincero, vedo altre squadre con più possibilità ed esperienza ma se arriviamo ai quarti entriamo in una zona speciale. Chi si aspettava che l'Inter arrivasse in finale l'anno scorso? Sono realista, ma so anche che è difficile per tutti.

Se possiamo competere anche in Europa? Sì, certo. Abbiamo bisogno di queste partite per alzare il livello. La Champions League è questo, è competere, pretendere il massimo da noi stessi. Adoro questo tipo di pressione. Noi andiamo a Napoli per fare un bel risultato. È arrivato il momento decisivo, si riparte da zero ed è il momento di alzare il livello".