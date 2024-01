Barcellona in campo con un 2007 in difesa contro l'Osasuna: formazioni ufficiali

Ventesima giornata del campionato spagnolo. Il Barcellona scenderà in campo fra poco più di un’ora fra le mura amiche per affrontare l’Osasuna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ventesima giornata del campionato spagnolo. Il Barcellona scenderà in campo fra poco più di un’ora fra le mura amiche per affrontare l’Osasuna.

Le scelte di Xavi

Il tecnico della formazione blaugrana opta per Inaki Pena in porta con Koundé e Cancelo ad agire sulle corsie laterali mentre Cubarsi (che è un centrale classe 2007) e Araujo completano il pacchetto arretrato. In cabina di regia c’è sempre De Jong supportato da una parte da Pedri e dall’altra da Gundogan. Nessuna novità in avanti con Lewandowski che guida il tridente completato da Yamal e Ferran Torres.

Barcellona (4-3-3): I.Pena; Koundé, Araujo, Cubarsi, J.Cancelo; Pedri, De Jong, Gündogan; Yamal, Lewandowski, F.Torres.

Osasuna (4-5-1): A.Fernandez; Areso, D.Garcia, U.Garcia, Herrando, Mojica; Arnaiz, Moncayola, Torro, A.Oroz; Budimir.