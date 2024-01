Barcellona in crisi, Xavi: "Io a rischio? Se non vinci è sempre così"

Sfuma un altro titolo per il Barcellona, eliminato nei quarti di Copa del Rey dall'Athletic nella sfida giocata ieri al San Mames

Sfuma un altro titolo per il Barcellona, eliminato nei quarti di Copa del Rey dall'Athletic nella sfida giocata ieri al San Mames. Xavi ha dichiarato in conferenza stampa: "Ci abbiamo provato, penso che abbiamo gareggiato contro una grande squadra. Ma la Coppa a partita unica è così e al San Mamés è sempre difficile. Siamo passati in vantaggio e abbiamo mancato il gol della vittoria all'ultimo con Lamine Yamal. Sono stati intensi, aggressivi. Dobbiamo rifarci ma possiamo essere orgogliosi, abbiamo lottato".

Come sta Xavi e come sta il Barça?

"Ci concentreremo sul campionato e sulla Champions League. E sono tranquillo. Lotteremo per i titoli come abbiamo fatto oggi".

C'è fiducia per il futuro?

"Giochiamo con i ragazzi, siamo in costruzione, abbiamo una rosa molto corta. È l’inizio di qualcosa di importante, che sia io l'allenatore o meno. C'è un futuro. Quando non vinci, viene preso di mira l'allenatore"