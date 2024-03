Barcellona, l’appello di Xavi: “Domani voglio una pentola a pressione come se fosse il Camp Nou!”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa si è lasciato andare anche a un appello ai tifosi:

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa si è lasciato andare anche a un appello ai tifosi: "Io credo non ci siano favoriti, è 50%-50% anche se è vero che c'è il peso della tifoseria e c'è un vantaggio per noi, i tifosi devono sostenere al massimo la squadra e noi ricambiare. Il campo deve essere davvero una pentola a pressione".

Quanto pesa non giocare al Camp Nou?

"Domani dovrà essere simile al Camp Nou, svremo bisogno dei tifosi, devono darci forza, deve essere una pentola a pressione, serve il calore!"