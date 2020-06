Barcellona, Setien dopo il poker al Maiorca: "Buone sensazioni, Suarez sta bene e migliorerà ancora"

Buon ritorno in campo per il Barcellona che ha travolto il Maiorca con un poker. Dopo la gara il tecnico blaugrana Quique Setien ha detto: "Le sensazioni sono buone. Ci sono sempre cose che vuoi migliorare, ma sono soddisfatto della prestazione che abbiamo realizzato. Abbiamo avuto concretezza e siamo passati in vantaggio alla prima occasione. Ma stavamo bene con la palla. Per essere la prima gara dopo tre mesi senza giocare, penso che sia un buon inizio per affrontare questo sprint di dieci partite. Ho delle buone sensazioni in generale.Suarez? Tutto ciò che ha fatto, l'ha fatto bene. Ha fatto azioni di qualità e molti movimenti. Sicuramente migliorerà, ma è stato spettacolare", ha assicurato.