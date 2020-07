Barcellona, Setien rischia esonero se non supera il Napoli: spunta nome del sostituto

Il Barcellona starebbe pensando a Laurent Blanc per la panchina in vista della prossima stagione. Come riporta il quotidiano spagnolo «Sport», i dirigenti catalani potrebbero optare per il tecnico francese (inattivo dal 2016 al Psg, ed ex blaugrana nel 1996-97) se Quique Setien non dovesse finire la stagione nel migliore dei modi, cioè andando il più avanti possibile in Champions, in primis superando il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale l’8 agosto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.