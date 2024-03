Barcellona, tra i convocati assente anche Marcos Alonso: il motivo

Il tecnico Xavi Hernández ha convocato 22 calciatori per il match contro il Napoli, ma tra di loro non c'è Marcos Alonso; ecco il motivo

Il tecnico Xavi Hernández ha convocato 22 calciatori per il match contro il Napoli, ma tra di loro non c'è Marcos Alonso. Il terzino sinistro ha trascorso diversi giorni ad allenarsi con il gruppo, ma non ha ancora ricevuto il via libera medico dopo l'intervento alla schiena a cui è stato sottoposto all'inizio di gennaio ed è stato escluso dalla lista. Il madrileno rimane fuori insieme ai giocatori infortunati Pedri, De Jong, Ferran Torres, Gavi e Balde.