Barcellona, Xavi: "Abbiamo sofferto più del necessario. Vitor Roque? Il gol gli farà bene"

Dopo il successo casalingo contro l'Osasuna, il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato l'1-0 dei blaugrana.

Dopo il successo casalingo contro l'Osasuna, il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato l'1-0 dei blaugrana: "C'è stata molta tensione e nervosismo. Sull'1-0, abbiamo avuto occasioni per il raddoppio ma il portiere dell'Osasuna ha risposto presente. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Quando si è in undici contro in dieci devi avere più possesso palla e stare di più nella metà campo avversaria. Ci è mancata la pazienza di prendere una decisione.

Ci sono cose positive. La squadra non ha fatto male ma abbiamo sofferto ancora più del necessario. Siamo stati in grado di andare a segno ma ci è mancato quel controllo perchè dopo l'1-0 dobbiamo avere più controllo e pazienza. È stata una partita di reazione, siamo stati bravi in ​​diversi momenti. Sono tre punti molto importanti.

Oggi abbiamo meno. Siamo stati più organizzati nella difesa. Volevamo ordine tattico in attacco e in difesa e lo abbiamo ottenuto.

Vitor Roque? Il gol è molto importante per lui. Gli attaccanti dipendono dal gol. Aveva avuto occasioni in altre partite, è un bravo ragazzo che lavora, gioca facile e va in profondità. Conosce le sue qualità e il gol farà bene alla sua fiducia. Con lui siamo stati cauti perché era infortunato da due mesi e prima della Supercoppa aveva ricevuto una botta al quadricipite.

Lewandowski? Abbiamo parlato molto con lui in questi giorni. Non è necessario allontanarsi tanto dall'area".