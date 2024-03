Barcellona, Xavi: "Cambio formazione, ma non per il Napoli. Ecco chi posso adattare in mediana"

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia della partita di Liga contro il Maiorca è intervenuto in conferenza stampa

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia della partita di Liga contro il Maiorca è intervenuto in conferenza stampa, cominciandola dal tema dell'infortunio occorso a Pedri: "Ci sono cose incontrollabili. Lui deve pensare che è l'ultimo infortunio e deve fidarsi. Non è così grave come pensavamo e non è il primo giocatore che gli succede. Non è facile da gestire, deve essere positivo e convincersi che starà bene.

Turnover in vista del Napoli in Champions League? Domani faremo qualche cambio di formazione sicuro, ma più che pensare a martedì penseremo al giocatore, alla sua stanchezza, all'accumulo di minuti, solo a quello, non alla partita di martedì. Dobbiamo pensare al calciatore. Cercheremo di fare bene il nostro calcio anche senza Pedri e de Jong.

Chi a centrocampo contro il Napoli? C'è poco da scegliere. Abbiamo solo Fermin e Gundogan come centrocampisti, poi c'è Christensen che abbiamo trasformato in tale, è molto bravo. E possiamo fare lo stesso con Joao Felix e Sergi Roberto".