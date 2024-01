Barcellona, Xavi nervoso in panchina: due gesti lo confermano

Il Barcellona vince a fatica contro il Las Palmas ma Xavi è apparso nervoso in panchina

Il Barcellona vince a fatica contro il Las Palmas ma Xavi è apparso nervoso in panchina. Il tecnico degli spagnoli (sul risultato di 1-0) ha avuto un alterco col direttore di gara, tra una mimica facciale piuttosto evidente e un virgolettato con tanto di insulto, poi a fine partita Xavi si è innervosito dopo una domanda ricevuta in conferenza. Gli hanno chiesto del rischio vetta sempre più distante in caso di mancato successo. Il Barcellona affronterà il Napoli agli ottavi di finale di Champions League tra poco più di un mese.