Barcellona, Xavi non si sente a rischio esonero: "Se lo pensassi non sarei qui"

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta, affrontando diversi temi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta, affrontando diversi temi, fra cui quella del rischio esonero prima della fine della stagione:

"La mia percezione è positiva. Se no, non sarei più qui. Penso che i giocatori, al di là della sfortuna della partita contro il Granada, abbiano reagito. Il presidente la vede così. Ho tutta la fiducia del presidente e di Deco. E l’impegno dei giocatori mi entusiasma. Ciò non significa che vinceremo la Champions League. Ma gareggeremo e vedremo fino a che punto arriveremo.