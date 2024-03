Barcellona, Xavi perde un altro big per il Napoli? L'attaccante non si è allenato

E' tornato invece in gruppo Marcos Alonso, che dovrebbe dunque essere recuperato per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Barcellona si è allenato oggi alla vigilia del match di campionato contro il Maiorca. Ovviamente assenti de Jong e Pedri, che non si rivedranno in campo prima del mese di aprile e quindi sicuri esclusi contro il Napoli. Non si sono allenati chiaramente neanche Gavi e Balde, altri due infortunati di lunga data.

E' tornato invece in gruppo Marcos Alonso, che dovrebbe dunque essere recuperato per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Chi è in dubbio è Ferran Torres, che oggi non si è allenato: domani contro il Maiorca non ci sarà ed è da considerare in forte dubbio anche per il match di Champions.