Barcellona, Xavi sarà esonerato se perde col Napoli: c'è già il nome del possibile successore

Non solo Mazzarri, anche il suo prossimo avversario in Europa Xavi sta vivendo un momento complicato. E proprio il match col Napoli potrebbe essere decisivo per il suo futuro da allenatore del Barcellona: dovesse andar male l'andata contro gli azzurri il presidente Joan Laporta potrebbe decidere di licenziarlo.

La notizia è emersa in giornata e sta trovando conferme da diversi media in Spagna. Anche AS scrive che l'esonero è possibile e fa sapere che al suo posto in Catalogna potrebbe arrivare Rafa Marquez come traghettatore fino a fine stagione.