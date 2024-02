Barcellona, Xavi sorride: recuperato un big, sarà convocato per Napoli

I blaugrana pure non se la passano bene, ma Xavi può sorridere per le notizie che giungono dall'infermeria.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel marasma generale per l'imminente esonero di Walter Mazzarri e il probabile arrivo di Francesco Calzona, dopodomani c'è una partita. E non una partita come tutte le altre, ma l'ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona, probabilmente il match più importante dell'anno.

I blaugrana pure non se la passano bene, ma Xavi può sorridere per le notizie che giungono dall'infermeria. Joao Felix ha anticipato i tempi, oggi ha svolto parte della preparazione in gruppo e domani sarà convocato per recarsi a Napoli. Sergi Roberto, invece, resta ai margini del gruppo. A riportarlo è la radio catalana RAC 1.