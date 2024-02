Barcellona, Xavi sorride: un big recupera per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Due settimane per preparare l'importantissima sfida di Champions League contro il Napoli. Il Barcellona vede progressivamente svuotarsi l'infermeria e Xavi può finalmente sorridere dopo un periodo molto complicato. Iñigo Martínez ha già giocato contro l'Alavés, ter Stegen si allena da giorni con il gruppo e punta a tornare in campo come titolare contro il Granada in una partita in cui anche Sergi Roberto potrebbe tornare tra i convocati. Più difficile il rientro immediato di Marcos Alonso e Ferran Torres, che sono da escludere per la sfida d'andata al Maradona ma che probabilmente torneranno a disposizione per il match di ritorno.

Chi invece sembra essersi ristabilito è Raphinha: l'attaccante brasiliano sta già lavorando sul campo e il suo obiettivo è farsi trovare pronto il 21 febbraio, quando si disputerà la gara d'andata degli ottavi. Raphinha sta lavorando sodo per tornare il prima possibile e dare un po' di riposo a Lamine Yamal, che ha giocato da titolare cinque partite di fila. Potrebbe essere arruolabile contro il Celta, tra una settimana, per poi poter essere al top contro la squadra di Mazzarri. A riportarlo è As.