Barcellona, Xavi: "Turnover vista Champions? No, pensiamo solo al Celta e poi al Napoli"

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia del match di campionato contro il Celta Vigo ha risposto in conferenza stampa

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia del match di campionato contro il Celta Vigo ha risposto in conferenza stampa a una domanda legata al possibile turnover in vista della Champions League contro il Napoli: "Sono due gare importanti, in pochi giorni, ma è così in ogni momento della stagione. Al Barcellona siamo obbligati a vincere e se vogliamo puntare a vincere LaLiga non possiamo più sbagliare.

Bisogna andare avanti, possiamo finire bene la stagione. Vigliamo vincere e ho la sensazione di poterci riuscire. Se non fosse così prenderei decisioni drastiche. Turnover in vista della Champions? No, domani ci sono tre punti molto importanti in palio e pensiamo solo al Celta Vigo, poi dopo ci concentreremo sul Napoli".