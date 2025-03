Basta Thuram, l'Inter fatica a Rotterdam ma chiude avanti 1-0 il primo tempo

Mezz’ora abbondante di fatica, poi ci pensa Marcus Thuram. L’Inter, molto lontana dai suoi standard per buona parte del primo tempo, rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 sul Feyenoord grazie alla rete del centravanti francese. Un gol che può cambiare la serata: fino a quel momento, tra le incertezze nell’interpretare meccanismi difensivi diversi dai soliti - a sinistra c’è Bastoni largo, spesso si sgancia Acerbi - e parecchi errori nel palleggio, la squadra di Inzaghi era stata irriconoscibile, salvo poi andare vicinissima al bis con Lautaro.

La squadra di Inzaghi fatica ad assimilare dinamiche lontane da quelle abituali e il portiere spagnolo - che rischia il pasticcio su un rinvio - è costretto a intervenire ancora. La freschezza degli olandesi mette seriamente in difficoltà la formazione ospite: alla mezz’ora il risultato è fermo sullo 0-0, ma a a dettare l’andamento della serata sono i padroni di casa. La gara prosegue sullo stesso spartito, anche se l’Inter prova ad alzare il proprio baricentro e arriva alla conclusione con Acerbi. È una rondine che presagisce la primavera, concretizzata in una bella spaccata aerea di Thuram: il centravanti francese sblocca la partita spedendo in rete un traversone di Barella nato da una bella azione fra Asllani e Dumfries. Trovato l’1-0, i nerazzurri si sciolgono e sfiorano il raddoppio: Wellenreuther devia in corner la botta di Lautaro. Ultima occasione per i nerazzurri - questa sera in giallo - su punizione conquistata da Barella: la batte Asllani e la palla sibila appena alta oltre la traversa. Basta così, a Inzaghi, per sorseggiare un tè caldo con un mezzo sorriso.