Bayern Monaco-Lazio, le formazioni ufficiali: out Immobile, Correa-Muriqi in attacco

Qualche piccola sorpresa nell’undici scelto da Simone Inzaghi per la sua Lazio nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Una sfida per certi versi proibitiva, visto il 4-1 in favore dei bavaresi dell’andata. Ma la Lazio ha comunque intenzione di far bella figura: nel classico 3-5-2 il terzo di difesa con Acerbi e Radu sarà Marusic e non Musacchio, mentre il quinto di destra sarà Lazzari. Per l’attacco confermata l’esclusione di Immobile con Correa e Muriqi titolari.

Il Bayern lascia fuori Manuel Neuer in favore di Nubel, ma per il resto il tecnico Flick decide di schierare gran parte dei giocatori titolari.

Queste le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Lazio:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi