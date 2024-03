Bayern troppo più forte della Lazio, un tris ribalta l'andata: doppietta di Kane

Il Bayern Monaco ribalta il risultato dell'andata battendo 3-0 la Lazio all'Allianz Arena e accedendo ai quarti di finale di Champions League.









Al 37', su un cross di Zaccagni deviato da De Ligt, Immobile a due passi da Neuer non centra lo specchio della porta. Poi un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Kane con un tuffo di testa non troppo diverso da quello del capitano della Lazio sblocca la partita, una zuccata che Provedel sfiora ma non intercetta. Il vantaggio del Bayern arriva dopo la migliore occasione della Lazio. Un vantaggio, però, senza dubbio meritato in una frazione che ha visto i padroni di casa dominare in lungo e in largo: dieci conclusioni solo nella prima mezz'ora. Allo scadere del primo tempo, sull'ultima azione, Thomas Muller ribalta il risultato dell'andata con un colpo di testa su conclusione al volo di De Ligt dopo un angolo. Al 66' il Bayern Monaco chiude il discorso qualificazione ancora con Kane. Tiro a giro di Sané, Provedel respinge ma nulla può sul successivo tap-in vincente del centravanti inglese.