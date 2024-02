Bomba dalla Spagna: Xavi in bilico, pronto l’esonero se perde col Napoli

L'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli sarà il confronto tra due allenatori in bilico.

© foto di Federico Titone

L'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli sarà il confronto tra due allenatori in bilico. Uno è Walter Mazzarri, sul quale si sono annidate nuovamente le voci circa un possibile esonero nel caso in cui non riesca a trovare la svolta a stretto giro di posta. Ma non è l'unico.

Anche Xavi, tecnico del Barcellona, sta vivendo un momento complicato. E proprio il match col Napoli potrebbe essere decisivo per il suo futuro. Stando a quanto riferito da 'El Chiringuito', infatti, dovesse andar male l'andata contro gli azzurri il presidente Joan Laporta potrebbe decidere di licenziarlo. Anche in casa blaugrana la tensione è alle stelle.