Bonucci bestia nera dell'Union Berlino: sei sconfitte dal suo arrivo, quattro volte dal campo

Probabilmente i tifosi dell'An der Alten Försterei, si stanno chiedendo che cosa sta succedendo all'Union Berlino. Nella foresta di Köpenick non c'è vittoria dall'arrivo di Leonardo Bonucci, sei partite fa. In realtà non ci sono nemmeno punti, sei sconfitte, sia che il difensore ex Juventus giochi oppure no. Una sorta di bestia nera. La maledizione è destinata a infrangersi, anche solo per la legge dei grandi numeri, però per ora appare un qualcosa di unico.

Zero a tre con il Lipsia, due a uno per il Wolfsburg, zero a due con l'Hoffenheim e uno a zero con la cenerentola Heidenheim. In Bundesliga è sempre stato sostituito, così come contro il Real Madrid in Champions. Mercoledì invece ha giocato novanta minuti contro il Braga, con il doppio vantaggio firmato da Becker che è stato sprecato al novantacinquesimo, quando Ronnow ha concesso il terzo gol di giornata, per il 2-3 finale all'Olympiastadion, la casa scelta dall'Union Berlin per giocare la Champions (guadagnare di più, ma anche permettere ai suoi tifosi di venire in massa).