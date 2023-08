Bonucci, il futuro rivale del Napoli: “Sono eccitato, colpito dall'entusiasmo dell'Union”

Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport in vista della nuova avventura con l'Union Berlino, rivale del Napoli nel gruppo C della Champions League

Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport in vista della nuova avventura con l'Union Berlino, rivale del Napoli nel gruppo C della Champions League: "Sono concentrato su questa grande opportunità, sono felice di andare in una società in ascesa e l'entusiasmo che ho respirato parlando con loro è stato importante. In più gioca la Champions, la Bundes è un grande campionato... Sono pronto ed eccitato".

Con la Juventus poteva finire meglio?

"Sono discorsi che affronteremo...".

La Nazionale?

"Vedremo, adesso l'importante è iniziare a fare bene con l'Union".