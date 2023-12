Bonus vittorie in Champions: ecco quanto incassato dal Napoli e dalle altre italiane

Ogni vittoria nella fase a gruppi vale 2,8 milioni di euro, mentre ogni pareggio 930mila euro.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Calcio e Finanza rivela che la UEFA ha versato alle 32 società partecipanti alla Champions League 2023/24 un totale di 134,4 milioni di euro, relativi ai bonus per le vittorie e i pareggi ottenuti dalla quarta alla sesta giornata della fase a gironi di Champions, dopo aver già distribuito i proventi per le prime tre giornate. Ogni vittoria nella fase a gruppi vale 2,8 milioni di euro, mentre ogni pareggio 930mila euro. La quota non distribuita per ogni risultato di parità viene poi riproporzionata tra le squadre in base al numero di vittorie nella fase a gironi.

Lazio e Milan regine degli incassi, poi Inter e Napoli

Per quanto riguarda i club italiani il totale dei versamenti ammonta a 19,6 milioni di euro. Ricavi frutto di sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte per Inter, Lazio, Milan e Napoli nelle sfide di ritorno del girone. Di seguito, gli incassi squadra per squadra, da chi ha ottenuto di più a chi ha ricevuto meno ed è davvero particolare notare come i rossoneri siano primi negli incassi, a pari merito con la Lazio, nonostante l'eliminazione dalla competizione:

Lazio – 5,6 milioni di euro

Milan – 5,6 milioni di euro

Inter – 4,66 milioni di euro

Napoli – 3,73 milioni di euro