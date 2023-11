Braga, Moutinho crede negli ottavi di finale: “Faremo i conti alla fine!”

Il centrocampista del Braga Joao Moutinho ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid

Il centrocampista del Braga Joao Moutinho ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid: "Sapevamo la difficoltà di questa partita, ma credevamo di poter ottenere un buon risultato qui per andare avanti nel girone. Abbiamo avuto la prima grande occasione, ma non siamo riusciti a realizzare il rigore. Abbiamo cercato di continuare a giocare allo stesso modo, ma individualmente il Madrid è riuscito a vincere, ha giocatori molto esperti in queste gare, sanno cosa fare in ogni momento della partita. Abbiamo lasciato molti spazi ai giocatori del Real Madrid che sono veloci e forti e ne hanno approfittato. Da lì hanno controllato il gioco come volevano. Noi abbiamo cercato di segnare, ma non ci siamo riusciti",

Il mister ci ha chiesto di aiutarci reciprocamente e di giocare insieme, ci ha avvertito che il Real Madrid avrebbe approfittato delle ripartenze perché ha giocatori molto veloci. In alcuni momenti si è evidenziata la qualità individuale del Real Madrid. Avremmo potuto fare tutti di più, ma il calcio è così, ci sono sempre piccoli errori”.

Il centrocampista crede, tuttavia, che il passaggio agli ottavi sia ancora possibile: "Dobbiamo guardare avanti, con la testa alta e abbiamo ancora voce in capitolo in questo gruppo. Continueremo a giocare per vincere e alla fine faremo i conti" ha concluso.