Caso Negreira: UEFA pronta a escludere il Barcellona dalla prossima Champions

"La UEFA non partecipa al linciaggio generale, non credo possa escluderci dalle Coppe". La conferenza stampa in cui Joan Laporta ha difeso il Barcellona nell'ambito dell'inchiesta sul caso-Negreira è stata ascoltata ovviamente anche da Aleksander Ceferin: l'UEFA, attraverso il Comitato Etico e Disciplinare, ha ritenuto che vi fossero argomenti sufficienti per procedere rapidamente all'apertura di un'indagine, ai sensi dell'articolo 31.4 del proprio regolamento.