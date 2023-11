Champions, goleada Atletico, tris City. Bene Lipsia e Porto: i risultati

Grandi emozioni questa sera, con le sfide valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Grandi emozioni questa sera, con le sfide valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Vittorie fondamentali per Lazio e Milan, rispettivamente contro Feyenoord e PSG: i biancocelesti sono secondi dietro l’Atletico (che ha demolito il Celtic), mentre i rossoneri sono terzi dietro al Dortmund e ai francesi. Haaland trascina il Manchester City, vittorioso per 3-0 contro lo Young Boys. Vincono anche Lipsia e Porto, contro Stella Rossa e Anversa.

Atletico Madrid-Celtic 6-0 (6' Griezmann, 47' Morata, 60' Griezmann, 66' Lino, 76' Morata, 84' Saul)

Manchester City-Young Boys 3-0 (23' rig. Haaland, 45+1' Foden, 52' Haaland)

Stella Rossa-Lipsia 1-2 (8' Simons, 77' Openda, 81' aut. Henrichs)

Porto-Anversa 2-0 (32' rig. Evanilson, 90+1' Pepe)