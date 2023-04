Champions, i diffidati del Milan: due titolarissimi rischiano per il ritorno

In vista della gara d'andata di mercoledì sera, in casa rossonera bisognerà monitorare la situazione dei quattro diffidati

Due titolarissimi di Stefano Pioli a rischio squalifica per il ritorno di Champions League contro il Napoli. In vista della gara d'andata di mercoledì sera, in casa rossonera bisognerà monitorare la situazione dei quattro diffidati che rischiano la squalifica per il Maradona.

I diffidati di casa Milan in Champions League sono Ballo Touré, Krunic, Tomori e Tonali, con questi ultimi due che sarebbero chiaramente le assenze più pesanti per la formazione di Pioli.