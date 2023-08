Champions, i risultati del 2° turno preliminare: Mertens trascina il Galatasaray al playoff

Si è chiuso stasera il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League.

Si è chiuso stasera il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Tutto facile per la Dinamo Zagabria, che bissa il successo dell'andata e passa anche sul campo dell'Astana, e per il Copenaghen, che travolge il Breidablik con un tennistico 6-3. Passa anche, con qualche sofferenza, il Galatasaray: decisivo Dries Mertens con un gol meraviglioso (al volo da fuori area sugli sviluppi di un corner), Zalgiris eliminato.

Più combattute le altre sfide, due addirittura finite ai calci di rigore: la lotteria premia il Servette, che fa fuori il Genk, e il Klaksvik (Faroer). Passano ai supplementari invece gli israeliani del Maccabi Haifa; anche il Rakow, con il pareggio sul campo del Qarabag, ottiene la qualificazione. Per finire, impresa del Molde, che ribalta la sconfitta dell'andata in Finlandia.

Astana - Din. Zagabria 0-2 (0-4)

Qarabag - Rakow 1-1 (2-3)

Genk - Servette 2-2 (3-6 d.c.r.) (1-1)

Hacken - Klaksvik 3-3 (6-7 d.c.r.) (0-0)

M. Haifa - Sheriff 4-1 d.t.s. (0-1)

Molde - HJK 2-0 (0-1)

Galatasaray - Zalgiris 1-0 (2-2)

Copenaghen - Breidablik 6-3 (2-0)

Martedì 1 agosto

Panathinaikos - Dnipro 2-2 (andata 3-1)

BATE - Aris 3-5 (and. 2-6)

Ol. Lubiana - Ludogorets 2-1 (and. 1-1)

Sl. Bratislava - Zrinjski 2-2 (and. 1-0)

Terzo turno

Percorso Campioni

Rakow - Aris Limassol

Slovan Bratislava - Maccabi Haifa

AEK Atene -Dinamo Zagabria

Olimpia Lubiana - Galatasaray

Copenaghen - Sparta Praga

Klaksvík - Molde

Percorso Leghe

Braga - Backa Topola

Glasgow Rangers - Servette

Panathinaikos - Olympique Marsiglia

PSV Eindhoven - Sturm Graz