Champions, i risultati dell'andata del 2° turno: solo pari per il Galatasaray di Mertens

Si sono disputate stasera le prime sfide valide per l'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2023/24. Beffa per il Galatasaray, che subisce nel finale il pareggio dello Zalgiris e ora deve vincere a Istanbul. Zaniolo gioca titolare ma viene sostituto a metà ripresa, sul punteggio di 1-0 per i lituani. Tutto facile per la Dinamo Zagabria, il Copenaghen e il Panathinaikos, che battono nettamente Astana, Breidablik e Dnipro.

HJK - Molde 1-0

Zalgiris - Galatasaray 2-2

Dinamo Zagabria - Astana 4-0

Dnipro - Panathinaikos 1-3

Servette - Genk 1-1

Zrinjski - Slovan Bratislava 0-1

Breidablik - Copenaghen 0-2

Terzo turno

Percorso Campioni

Qarabag/Rakow - Bate Borisov/Aris Limassol

Slovan Bratislava/Zrinjski - Sheriff Tiraspol/Maccabi Haifa

AEK Atene -Dinamo Zagabria/Astana

Ludogorets/Olimpia Lubiana - Galatasaray/Žalgiris Vilnius

Copenaghen/Breidablik - Sparta Praga

Klaksvík/Hacken - Molde/HJK Helsinki

Percorso Leghe

Braga - Backa Topola

Glasgow Rangers - Genk/Servette

Dnipro/Panathinaikos - Olympique Marsiglia

PSV Eindhoven - Sturm Graz