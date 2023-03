Champions, il Chelsea ribalta l'andata e si qualifica ai quarti: Borussia eliminato

Il Chelsea ribalta il risultato dell'andata, battendo il Borussia Dortmund 2-0, e si qualifica per i quarti di finale di Champions League.

Il Chelsea ribalta il risultato dell'andata, battendo il Borussia Dortmund 2-0, e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. A Stamford Bridges i londinesi passano in vantaggio al 43' con Sterling, che sul cross basso di Chilwell prima sbaglia il controllo ma poi rimedia e dopo aver saltato Reus calcia di prepotenza con il destro. Ad inizio ripresa, dopo l'intervento del VAR, viene concesso un calcio di rigore al Chelsea per un fallo di mano di Wolf.