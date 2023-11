Champions, il Dortmund batte il Newcastle e inguaia il Milan. Clamoroso ko del Barça

Nel Gruppo H si conclude con la clamorosa vittoria dello Shakhtar Donetsk sul Barcellona di Xavi l'altro match delle 18:30.

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Si conclude con la vittoria del Borussia Dortmund sul Newcastle per 2-0 il match delle 18:30 valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League per quanto riguarda il Gruppo F dov'è inserito anche il Milan atteso fra pochi minuti dalla sfida contro il PSG a San Siro. Decisive per le sorti del match le reti di Fullkrug al 26' e Brandt al 79' che, di fatto, obbligano il club rossonero alla vittoria contro la formazione di Luis Enrique.

Nel Gruppo H si conclude con la clamorosa vittoria dello Shakhtar Donetsk sul Barcellona di Xavi l'altro match delle 18:30. Decisiva per le sorti del match la rete di Sikan al 40'. Un risultato, quello ottenuto sul campo di Amburgo (gli ucraini giocano in campo neuro per il conflitto in atto con la Russia), che riapre la corsa qualificazione dando l'occasione questa sera al Porto di Sergio Conçeicao di agganciare i catalani in vetta al girone. Di seguito il quadro completo della giornata e le classifiche aggiornate in attesa del match serale.

Gruppo F

Borussia Dortmund-Newcastle 2-0

Marcatori: 26' Fullkrug, 79' Brandt

Ore 21:00

Milan-PSG - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

CLASSIFICA: Borussia Dortmund* 7, PSG 6, Newcastle* 4, Milan 2

Gruppo H

Shakhtar-Barcellona 1-0

Marcatori: 40' Sikan

Ore 21:00

Porto-Anversa

CLASSIFICA Barcellona* 9, Porto 6, Shakhtar* 6, Anvesa 0.

* una gara in più